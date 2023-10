I proprietari di un immobile di Castellina in Chianti dovranno pagare una sanzione di 750 euro al Comune per avere eseguito alcune opere sull’edificio senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. La multa per l’irregolarità edilizia accertata dall’amministrazione comunale dovrà essere pagata entro 60 giorni a partire dal ricevimento della notifica della sanzione pecunaria.