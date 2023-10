Per la Giornata nazionale delle famiglie al museo, che ricorre oggi, il Museo Archeologico del Chianti organizza un laboratorio di pittura con l’artista Charles Szymkowicz (nella foto), aperto a famiglie, bambini e ragazzi fino ai 16 anni. L’iniziativa si svolgerà alle 15 a Castellina in Chianti nei locali del museo. In programma anche una visita guidata alle collezioni e alla Rocca. Info: 0577742090.