Cassonetti stracolmi e rifiuti abbandonati in via Fantastici

Una foto che parla da sola: la gestione della raccolta dei rifiuti continua ad essere un problema a Siena. Questa la scena immortalata martedì scorso - peraltro ’solita’ da queste parti e anche altrove - in via Agostino Fantastici, a ridosso della rotatoria di via Verdi a Scacciapensieri. Il problema segnalato riguarda cassonetti stracolmi e non svuotati, ma anche l’inciviltà dei cittadini che non si sono ancora abituati ad usare la card per conferire i sacchi. Ma c’è anche un’altra perplessità: come si nota nella foto le presistenti striscie pedonali finiscono nel cassonetto dell’indifferenziata.