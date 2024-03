Cassia, incidenti a raffica. Salvo un 91enne

Fondo stradale viscido per la pioggia intensa e incidenti a raffica ieri in varie zone della nostra provincia. Il più grave è avvenuto nella tarda mattinata sulla sempre più caotica e pericolosa Cassia. A poche centinaia di metri da Buonconvento, all’altezza della zona industriale, un pensionato ha perso il controllo della sua auto, che è finita fuori strada. Le portiere si sono bloccate e per soccorrere l’uomo si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto una squadra del distaccamento di Montalcino, che ha estratto l’anziano automobilista dall’abitacolo, consentendo ai sanitari del 118 di prestargli le prime cure. E’ stato trasportato al Pronto soccorso delle Scotte, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Una strada, la Cassia, che con la pioggia diventa un vero e proprio trabocchetto e che poco dopo è stata teatro di un altro incidente, sempre a causa del fondo stradale sdrucciolevole. Un’auto è andata fuori strada nelle immediate vicinanze di Ponte d’Arbia, ma per gli occupanti, quattro in tutto, spavento a parte non ci sono state conseguenze. Tra i passeggeri anche un 91enne, uscito illeso. Il terzo incidente è successo sulla strada che da Buonconvento porta all’Abbazia di Monte Oliveto. Un’auto con due turisti a bordo è finita nel fosso, ma anche in questo caso senza danni per le persone. Una giornata, insomma, segnata da diversi incidenti provocati dalla pioggia caduta copiosamente anche sulla nostra provincia, e Cassia che si conferma, purtroppo, una strada ad altissimo rischio.

E nel pomeriggio a Siena, sulla strada di Levante, prima dell’intersezione con il Ruffolo, in direzione sud, tamponamento fra due macchine. Rilievi della Municipale, un ferito lieve.

Marco Brogi