Cassette di cottura Cibo, risparmio e qualità. Si torna alla tradizione

E’ stata presentata sabato la comunità Slow Food della Cassetta di Cottura di San Casciano dei Bagni, con le condotte di Montepulciano – Chiusi e Firenze. La cassetta di cottura nasce all’inizio del secolo scorso ed ha grande successo nelle famiglie Italiane che lo utilizzano come oggetto per risparmiare energia. Anche Emilio Gadda ne parla in un suo romanzo. Oggi, questo progetto è stato recuperato dalla cooperativa di comunità sancascianese Filo & Fibra e per volontà della sua presidente Gloria Lucchesi, sta diventato uno strumento sempre più ricercato come esempio di economia ‘diversa’. La cassetta permette di cucinare utilizzando la coibentazione con la lana, in un’ottica di risparmio energetico e rispetto ambientale e di riscoperta della tradizione. Le pietanze devono innanzitutto raggiungere il bollore o una cottura sul fuoco per poi mettere la pentola nella cassetta e chiuderla. Il passaggio deve essere veloce assicurandosi che nella pentola ci sia una certa quantità di acqua poiché data la chiusura con apposito coperchio non avviene l’evaporazione. A testimoniare la qualità della cottura dei cibi e dei sapori la cuoca Tiziana Tacchi di Chiusi, premiata come ‘miglior ostessa d’Italia’ per Slow Food. Nel menù del suo ristorante infatti si possono trovare piatti cucinati nella cassetta di cottura, uno su tutti le uova dell’allevamento di Elia Nicoletti di San Casciano dei Bagni, frutto delle galline che producono uova ascoltando musica classica. Pare il risultato sia migliore. La nascita della Comunità della Cassetta permetterà di far conoscere su tutto il territorio nazionale le varie realtà locali che sostengono il progetto. A termine dell’incontro sono stati anche presentati i libri "L’eccellenza non basta. L’economia paziente che serve all’Italia" di Paolo Manfredi e "Come la pioggia per le lumache" di Anna Maria Bondi. Le due opere raccontano la cassetta di cottura da due differenti punti di vista accumunati dalla storia della nascita delle cooperative di comunità della Toscana.

Federica Damiani