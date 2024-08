Cassero, c’è la svolta. Riapre il punto ristoro

Riapre il bar al Cassero della Fortezza Medicea di Poggibonsi. Una buona nuova per residenti, visitatori e turisti che frequentano quest’area.

Oggi alle 18, dopo una lunga pausa, riaprono i battenti del noto punto ristoro. La Fondazione Elsa, che cura le attività cinematografiche e teatrali al Politeama, dopo la recente riapertura in Piazza Rosselli del temporary bar ‘Caffé del Teatro’, adesso trova una soluzione anche per il Cassero, dove gestisce parte degli spazi. Sarà un periodo di tempo ben definito in attesa che sia predisposto dalla Fondazione un nuovo bando pluriennale per riassegnare il locale.

"Attraverso il sistema della richiesta di preventivi – spiegano dalla Fondazione - è stato affidato alla Wonderland Srl di Francesco Minucci il bar del Cassero". Deve restare aperto dal venerdì alla domenica dalle 18 in poi ma con orari e giorni che possono essere estesi a piacimento. "L’affidamento – aggiungono - è temporaneo, fino al 31 ottobre". "Ci sarà la possibilità – spiega Francesco Minucci - di degustare aperitivi, schiacciate e taglieri con sottofondo musicale, in uno dei posti più belli in assoluto della Valdelsa e non è escluso che nel corso di settembre ci siano presentazioni di libri o qualche sfilata di moda. Vista la calura che c’è in questi giorni sarà un ottimo punto per cercare un po’ di refrigerio davanti ad un cocktail, una bibita o assaggiare prodotti del territorio. Questa, la filosofia che riguarderà il Cassero nei prossimi fine settimana". Si segnala che il cinema e il "Caffé del Teatro" chiudono da lunedì 5 al 21 agosto.

Fabrizio Calabrese