Cassazione, sanzioni a Vigni per 541mila euro

La Cassazione, con la sentenza n. 6891 depositata ieri, ha respinto il ricorso di Antonio Vigni, ex direttore generale della Banca Monte dei Paschi di Siena, contro tre sanzioni pecuniarie, per complessivi 541.440 euro, irrogategli dalla Banca d’Italia. Le sanzioni, riporta l’agenzia Radiocor, sono dovute a "mancate comunicazioni ed errate segnalazioni alla vigilanza; mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo a livello consolidato e per inosservanza delle forme tecniche dei bilanci. Le violazioni riguardavano l’operazione strategica finalizzata all’acquisto di Banca Antonveneta. Per ricapitalizzare la Banca, era stato deliberato un aumento di capitale sottoscritto da JP Morgan, costituendo nel frattempo un diritto di usufrutto sulle azioni di nuova emissione in favore di Mps e uno swap tra le due controparti, mentre Bank of New York Luxembourg avrebbe emesso obbligazioni convertibili (denominate Fresh), il cui collocamento doveva consentire a JP Morgan di reperire le risorse da impiegare per la sottoscrizione dell’aumento di capitale".