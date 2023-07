Casole, l’ora dei ’corti’ Torna il Film Festival

di Lodovico Andreucci

Secondo appuntamento per il Casole FILM Festival. I corti finalisti che verranno proiettati al Teatro all’aperto di Casole d’Elsa sabato 15 luglio saranno: La guerra di Valeria di Francesco Alino Guerra, SeMe di Lucia Bulgheroni, Subtitles di David Barbieri, Camerieri di Adriano Giotti, Ice Merchants di Joao Gonzalez dal Portogallo, Carpenter di Xelil Sehragerd dal Kurdistan Iraniano e Vuja de di Viktor Ivanov di produzione statunitense con regista bulgaro e sceneggiatore e attore italiani. L’appuntamento è per questo sabato alle 21,15 al Teatro all’aperto di Casole d’Elsa. Il Festival è una manifestazione che annualmente riesce ad alzare l’asticella della qualità e il merito sicuramente va all’assessora alla cultura Vittoria Panichi che ben prima del suo ruolo in giunta insieme ad Alberto Vianello, oggi direttore artistico del Casole FILM Festival, ideò l’evento.

Durante la serata i registi e gli attori dei corti finalisti introdurranno la propria opera. Al concorso hanno partecipano più di 700 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. I film sono stati visti e selezionati dal comitato artistico, costituito da professionisti dell’audio-visivo. "Il comitato artistico ha visionato anche quest’anno moltissimi film – afferma Vianello – I corti selezionati sono molto diversi tra loro sia per tecnica cinematografica che per stile narrativo ed adatti ad un pubblico variegato". Fuori concorso, sabato verrà proiettato il cortometraggio "Malinconia" del regista Francesco Rossi, girato in occasione di Uffizi Diffusi a Casole, proposto dall’assessorato alla cultura del Comune di Casole come strumento per valorizzare il patrimonio culturale casolese. Ulteriore proiezione sarà la ripresa di Ronnie Sbaragli della processione storica di Casole.