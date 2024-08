Casole Film Festival. E’ un trionfo italiano

E’ un cortometraggio italiano, il vincitore della nona edizione del ‘Casole, Film Festival’, il concorso internazionale dedicato ai corti che ogni estate si svolge a Casole d’Elsa. Vincitore della Mela d’Oro come miglior film è, infatti, ‘Safari’, del regista Leonardo Balestrieri, premiato dalla giuria nel lotto delle migliori opere arrivate in finale. Il Premio del Pubblico, invece, è stato assegnato al film ‘Split Ends’ di Alireza Kazemipour, il Premio del Comitato di Selezione a ‘Things Unheard Of’, di Ramazan Kiliç ed il Premio per la Miglior Sceneggiatura è andato a Prospero Pensa per il film ‘Torto Marcio’. Vincitore del Premio Castello di Casole, consegnato a Belmond Hotel, infine, è ‘Mercato libero’ di Giuseppe Cacace.

"E’ stata una serata meravigliosa – commentano la direttrice organizzativa Vittoria Panichi ed il direttore artistico Alberto Vianello – A Napoli si dice che il cinema è "’o’mbruoglio into’o lenzuolo", un’espressione che richiama i primordi del cinema, quando i film venivano proiettati su un lenzuolo steso in piazza e gli spettatori si portavano le sedie da casa. Quello che abbiamo vissuto la sera della finale è stato un vero momento di condivisione e magia, con gli occhi su quel famoso ‘lenzuolo’, alla ricerca della magia che solo il cinema sa trasmettere. Grazie di cuore al numeroso pubblico presente, a tutti gli autori che hanno partecipato al Cff, al Castello di Casole e Belmond Hotel per l’importante sostegno al festival, confermato per il terzo anno consecutivo, ed alle decine e decine di persone che hanno collaborato e contributo alla riuscita del Festival".