Casole: ecco ‘Pensare Comune’. Presentata la lista dei candidati

Presentata la lista dei candidati in Consiglio comunale di Pensare Comune a Casole e svelati anche i nomi di coloro che in caso di vittoria saranno chiamati a svolgere l’incarico di assessore. "La squadra è quasi pronta – afferma una nota di Pensare Comune –. I nostri consiglieri da oggi iniziano la preparazione. Saverio Pacchierotti, come già annunciato sarà il vice sindaco. Per quanto riguarda gli assessori sarà confermata Vittoria Panichi già assessore alla cultura e pari opportunità. Valentina Marrucci, invece sarà l’altro nome in giunta per Alfio Barbagallo". "I candidati a consiglieri sono Piero Ciofi, presidente dell’associazione Pensare Comune – continua la nota – Giulio Pacella, presente nella legislatura del 2014-2019; Rossano Tanzini residente alla Corsina; Salvatore Spedale, del quartiere Orli; Silvia Brunetti di Mensano; Gabriella della Valle di Monteguidi; Nada Mechini della frazione Il Merlo; Omar Gazzei residente nella frazione Cavallano; Antonino Tramonte di Casole. Saranno candidate anche le giovanissime Emma Caciorgna di Molino d’Elsa e Greta Ruggiero del quartiere Corsina, Casole. Una squadra che sarà pronta a governare dal 10 giugno". Il candidato ed attuale assessore Alfio Barbagallo ha presentato la sua squadra al centro congressi Stefano Grassini. "Si tratta di una squadra molto forte e coesa – afferma il candidato a sindaco per Pensare Comune Alfio Barbagallo –. Sono molto felice di queste candidature e di tutto il gruppo. Si tratta di donne e uomini che hanno a cuore Casole, ma soprattutto competenti e che sono pronti a dedicarsi al nostro territorio. Abbiamo pensato che fosse necessario che ogni candidato in consiglio comunale potesse essere un punto di riferimento per tutta la comunità casolese". Durante la presentazione Barbagallo ha avuto modo anche di delineare le deleghe ed anche il metodo di lavoro per il futuro. "Ci tengo a sottolineare – continua Barbagallo – che ci sarà sempre un coinvolgimento dell’intero consiglio e non solo della maggioranza. I singoli consiglieri avranno delle specifiche deleghe. Un’amministrazione condivisa al 100% con consiglieri e cittadini. Non ci possiamo permettere che si riverifichi lo scollegamento di questi anni". Una campagna elettorale in tandem, perché a parlare durante la presentazione è stato anche Saverio Pacchierotti, che in caso di vittoria sarà vicesindaco ed è attuale capogruppo di Pensare Comune. A seguito delle primarie annunciato come braccio destro di Barbagallo. "Questo è un gruppo di casolesi per Casole – afferma Pacchierotti – che non si vuole perdere in polemiche, ma essere al servizio del territorio". Lodovico Andreucci