Casole apre ai giovani. Confronto costruttivo

"Bella (anima) anche se non ti conosco", questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Casole d’Elsa con in patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale per poter analizzare, grazie all’aiuto di specialisti, tematiche sul vivere civile mirate a migliorarsi. La proposta è stata ideata e promossa da Patrizia Frati consigliera della Pro Loco di Casole. Un confronto attivo e costruttivo aperto ai giovani, alle famiglie ed anche a tutta la cittadinanza. Il primo appuntamento sarà il 5 aprile alle 18 al centro congressi ‘Stefano Grassini’ di Casole, la tematica trattata sarà ‘Famiglia e bambini come far crescere bene i nostri figli’ con lo psicologo Pierangelo Pedani, il 12 aprile sempre alle 18 ed al centro congressi si parlerà di ‘Educazione affettiva e sessuale in ambito familiare e scolastico 12/14 anni’, con l’esperta di promozione alla salute Paola Pedani. Il 18 aprile alle 18 all’auditorium del Liceo A. Volta di Colle si parlerà di ‘Disagio giovanile e interventi precoci’ con la Psichiatra Elisa Borghini ed il 3 maggio sempre alle 18 all’auditorium del Liceo A. Volta di Colle lo psicoterapeuta Jacopo Grisolaghi parlerà di ‘Aiutare i figli nella gestione delle emozioni’. Le istituzioni scolastiche coinvolte sono il nido infanzia di Casole, l’istituto comprensivo 2 Arnolfo di Cambio, la scuola dell’infanzia, primaria e media Arnolfo di Cambio di Casole, il liceo Alessandro Volta di Colle, ma anche l’istituto San Giovanni Bosco e Cennino Cennini, l’IIS Ricasoli, l’I.I.S. Roncalli-Sanrocchi di Poggibonsi, l’ITCG Ferruccio Niccolini e l’IIS G. Carducci di Volterra. Nell’iniziativa è coinvolta anche l’arma dei carabinieri e le pro loco di Colle, Poggibonsi e Volterra. Un confronto, quindi, su temi di profondo interesse per giovani e famiglia.

Lodovico Andreucci