Caso Laterizi Arbia a Siena: l'udienza slitta a marzo, sei gli indagati

E’ stata rinviata a marzo 2024 l’udienza per sei indagati che a vario titolo, secondo la procura, avrebbero concorso tra l’altro a non rappresentare in maniera veritiera i bilanci dal 2002 al 2014 della Laterizi Arbia che, come noto, è poi fallita con sentenza risalente all’aprile 2020. Un polo produttivo storico del nostro territorio che adesso è al centro di una vicenda giudiziaria dove il curatore Roberto De Marco, rappresentato dall’avvocato Danilo Lombardi si costituirà parte civile. Gli imputati sono assistiti fra gli altri da Silvio Pittori, Leonardo Brogi e Lorenzo De Martino. Quest’ultimo ha cheisto ed ottenuto di approfondire i documenti della curatela, di qui il rinvio dell’udienza di sei mesi.