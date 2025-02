Casina degli animali, consegnata la donazione del Milan Club Siena

Una giornata speciale per i volontari della Casina degli Animali, che hanno accolto una rappresentanza del Milan Club Siena al rifugio di Via Ugolino di Vieri, dove sono ospitati e accuditi numerosi gatti senza proprietario in attesa di adozione. Una visita nel corso della quale è stata consegnata la donazione in seguito al ricavato della lotteria di Natale. I volontari dell’Associazione A.Mici Miei Siena dal 2000 collaborano con il Comune di Siena (capofila di altri 13 comuni convenzionati) e con l’Asl Toscana sud est. La donazione del Milan Club Siena ha permesso di acquistare generi indispensabili, quali attrezzature e cibo.