Caserma Carabinieri a Castiglione d'Orcia: la ricerca di un immobile

Fra gli avvisi affissi nella bacheca virtuale della prefettura di Siena, ve ne sono tre "per l’individuazione di un immobile in locazione passiva da adibire a caserma Carabinieri di Campiglia d’Orcia e Castiglione d’Orcia. La buona notizia, implicita, è che il ministero dell’Interno riconosce l’utilità della presenza di entrambe le stazioni, tenuto conto che, se da un lato la popolazione residente complessiva si aggira intorno alle 2.200 unità, dall’altro ci sono un territorio assai vasto (oltre 140 chilometri quadrati), con una presenza crescente di visitatori e turisti per larga parte dell’anno e un’arteria stradale importante come la Consolare Via Cassia.

Gli avvisi, però, stanno a indicare che le locazioni degli immobili privati attualmente utilizzati come caserme e alloggi di servizio non saranno rinnovate alla loro scadenza (la durata è solitamente di sei anni, rinnovabile). L’avviso invita i soggetti interessati a prendere contatto e formulare una loro proposta al comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria a valutare la congruità degli immobili. È dunque aperta la ricerca di fabbricati che, magari con alcuni interventi e adeguamenti, possano risultare idonei e rispondenti alle caratteristiche di sicurezza previste per questi importanti presidi della civica convivenza.

Dan. Pal.