Siena, 25 gennaio 2020 - I carabinieri del Nas di Firenze e i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Siena hanno eseguito un'ispezione in una casa di riposo, di proprietà privata, nella città di Siena. Il controllo si è concluso con una multa di 2mila euro al gestore. L'attività era mirata alla verifica della possibile presenza di lavoratori impiegati in nero e di accertare le condizioni di lavoro degli operatori e la correttezza delle procedure di gestione del presidio socio sanitario.

Non è stato constatato l'impiego di lavoratori in nero, riferisce l'Arma, ma sono state osservate altre criticità. In particolare alcune delle stanze destinate agli anziani non rispettavano dei parametri minimi, non erano dotate cioè di sistemi di chiamata per allarme, che i degenti potessero adoperare nel caso si fossero sentiti male, in particolare nei momenti nei quali la vigilanza fosse stata ridotta, come nelle ore notturne.

Due ulteriori problematiche sono state verificate dai militari del Nas nell'area destinata alla preparazione degli alimenti, vale a dire la mancata attuazione delle procedure in autocontrollo Haccp degli alimenti, per quanto attiene alla costante verifica delle temperature dei frigoriferi a garanzia della salubrità dei prodotti alimentari stessi, che risultava essere stata prevista ma attuata poi con poco zelo; le cattive condizioni dell'intonaco, in larga parte screpolato, nel locale destinato alla lavorazione delle derrate alimentari, con pericolo di contaminazione degli alimenti. È stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro ed è stata richiesta all'Azienda Sanitaria Toscana Sud Est l'adozione di un provvedimento prescrittivo finalizzato alla risoluzione delle non conformità.