’Casa delle opportunità’ Attività e laboratori con il Nicchio

Un appartamento a disposizione della comunità, dove prenderanno vita attività, laboratori, azioni di socializzazione e familiarizzazione con il quartiere in cui saranno attori le persone con disabilità. ’La Casa delle opportunità’ nasce per volontà dell’amministrazione comunale nell’ambito della co-progettazione con le associazioni del tavolo disabilità di Si SIenasociale, Società della salute e Asp, che ha messo a disposizione l’immobile in via dei Pispini. L’iniziativa vede protagonisti la Contrada del Nicchio e i rappresentati delle sei organizzazioni della disabilità (Autismo Siena Piccolo Principe, A.SE.DO, Le Bollicine, Sesto Senso, Coop Sociale Valle del Sole e Uici Siena). Molte le attività avviate già da settembre: tra queste ci saranno l’affiancamento dei giovani con disabilità alle attività di cucina, nei laboratori di ceramica della contrada, l’organizzazione di attività di socializzazione.