"Cartellone estivo a Colle". Il sindaco Pii convoca le associazioni cittadine

Primo incontro ufficiale del sindaco Piero Pii con uno degli ‘ingranaggi’ della città. Di fatto un summit con le associazioni colligiane, in un momento per nulla affatto scontato. Ieri al ridotto del Teatro del Popolo è stato convocato con diffusione sui social un faccia a faccia tra l’amministrazione comunale e le associazioni colligiane iscritte all’Albo. Un appuntamento pubblico che è stato l’occasione per fare il punto sugli eventi in programma nei prossimi mesi nell’ottica di una migliore calendarizzazione oltre a essere occasione per condividere idee e progetti che potrebbero essere realizzati in futuro con il supporto del Comune. "Come abbiamo sempre avuto modo di affermare, per noi la condivisione e la coprogettazione è di fondamentale importanza – afferma il sindaco Pii –. Per questo abbiamo deciso di convocare immediatamente un incontro con uno dei motori fondamentali della città, ovvero le associazioni. Il motivo principale è quello di costruire un cartellone estivo almeno per la seconda parte della stagione. Questo lo vogliamo fare non facendo cadere dall’alto le decisioni, ma con un percorso corale, unitario".

"La città ha bisogno di questo – continua Pii –, trovare un’identità comune e nella quale si possono riconoscere tutti. Questo incontro ha la funzione certamente di buttar giù un canovaccio organizzativo, ma vuole essere anche simbolica. Da oggi si lavora tutti insieme per la città e mettendo sempre prima di tutto la nostra comunità".

Una riunione che ha avuto una partecipazione elevata. Un incontro che ha avuto, quindi, dei buoni risultati e arriva dopo un fine settimana piuttosto impegnativo tra festa patronale, varie premiazioni tra Gracciano e La Badia, per arrivare in Santa Caterina alla chiusura della Sagra della Miseria.

Pii però va avanti con incontri, occasioni pubbliche e il lavoro in ufficio. Sostanzialmente, come riportato da fonti interne al Comune, la sua agenda divide la giornata in una prima parte, quella della mattina, di lavoro in ufficio e con gli uffici. Continuando anche nel primo pomeriggio per proseguire fino a sera con vari incontri e relazioni.

"Aver creato un’occasione come quella di incontrare le associazioni – conclude Pii – è solo un primo passo. Ora la necessità e l’esigenza è quella di iniziare a lavorare concretamente. La macchina ne ha un urgente bisogno. I settori dove lintervenire sono svariati e noi siamo a lavoro. Il cartellone estivo ha una sua funzione, ma non è il nostro unico dossier aperto".

Lodovico Andreucci