Carriera di San Martino. Comunità in festa a Sinalunga. Ecco gli equipaggi in gara

Le bandiere sventolano già da giorni, gli stand sono montati e ieri è stato il giorno delle prove libere. Sinalunga oggi è in festa per l’edizione numero 44 della Carriera di San Martino. La sfida tra i nove rioni inizierà alle 11.45 (seconda parte di gara alle 14.30) e sarà anticipata dal corteo, confermata per tutta la giornata la presenza degli stand per mangiare, bere e guardare la gara. Durante la mattina anche l’esibizione degli sbandieratori e tamburini dei rioni, la novità di questa edizione. Il panno è stato dipinto dalla sinalunghese Vanessa Marcocci.

Questi gli equipaggi in gara (maschili e femminili), il primo nome è riferito al pilota, il secondo allo spingitore. Rione Cappella con le coppie Mirko Zullo e Simone Frullini; Cesare Felici e Simone Zullo; Michele Rosati e Fabio Botarelli; Alessandro Colabelli e Alessio Rotelli. Rione Casalpiano: Andrea Paolucci e Fabrizio Gigliotti; Alberto Rencinai e Nicola Rencinai; Alessandro Cresti e Federico Faltoni; Luca Domenichelli e Andrea Moretti; Sofia Bianconi e Milena Isolani. Rione Cassero: Nicola Masucci e Alberto Bassanelli; Giacomo Peccetti e Matteo Buonafortuna; Lorenzo Peccetti e Luca Bassanelli; Alex Somigli e Fiorenzo Frati; Benedetta Crocini e Matilde Dini. Rione Centro Storico: Marco Rinaldi e Samuele Biagianti; Tiberio Di Pisello e Daniel Bui; Yuri Della Lena e Luca Pinsuti; David Meloni e Matteo Rampi; Elisa Macchiaioli e Giulia Massai. Rione Frati: Michael Medico e Francesco Lunghini; Gianni Bardelli e Andrea Lucheroni; Lorenzo Maccari e Taras Scarpini; Matteo Orlando e Gino Burroni; Romina Rosellino e Vittoria Avvantaggiati. Rione Le Prata: Filippo Saletti e Antonio Russo; Valentino Daniele e Dario Di Leo; Alessio Malvaso e Maicol Cencini; Dario Redaelli e Gianluca Nocciolini; Jessica Conza e Ilaria Dragoni. Rione Pietraia: Matteo Monciatti e Giacomo Marignani; Simone Migliorucci e Alessandro Barbagli; Luca Di Gioia e Dmytro Rudenko; Lorenzo Lucci e Gabriele Batti; Valeria Scarlata e Yulia Abaskina. Rione Pieve Vecchia: Cesare Paolucci e Ettore Paolucci; Iacopo Baldassarri e Federico Amerighi; Filippo Rosati e Giovanni Sebastiani; Niccolò Meattini e Davide Rosati; Sofia Bernasconi e Matilde Vespi. Rione Rigaiolo: Marco Graziani e Francesco Dell’Avanzato; Valentino Mazzeschi e Antonio Agnelli; Gabriele De Simone e Matteo Marcucci; Giovanni Troisi e William Mainò; Aurora Ciolfi e Miriam Smeralda Maali. L.S.