Carnevale in Piazza. La gioia dei bambini tra acrobati, clown e grandi bolle di sapone

Sono i bambini i protagonisti nel Campo l’ultimo giorno del Carnevale. Tra coriandoli e stelle filanti, per i più piccoli è stata una giornata all’insegna del divertimento e dell’euforia, talmente potente da scacciare anche i nuvoloni che potevano interrompere la festa nelle prime ore del pomeriggio. Accompagnati da genitori e nonni, i ‘cittini’ hanno giocato liberi nella Piazza, sbizzarrendosi tra i giochi messi a disposizione dal Comune. Baby dance, bolle di sapone giganti, trampolieri, animazione e gli ormai classici giochi in legno – dal tradizionale gioco dell’Oca fino ai puzzle e le tante invenzioni da poter sfruttare in gruppo -, hanno fatto da sfondo a un martedì grasso dal sapore speciale. Come quello delle frittelle Savelli, prese d’assalto da grandi e piccini. La vivacità contagiosa dei bambini ha trascinato in Piazza la città, con studenti, turisti e adulti che hanno preso parte al Carnevale, tra balli di gruppo e inseguimenti all’ultimo coriandolo.

A farla da padrone è stato il protagonista della giornata: il travestimento. In perfetto stile carnevalesco, i più piccoli hanno invaso le lastre mettendo in mostra i propri costumi, un vero e proprio defilé di sorrisi e fantasia. Animali, supereroi, principi e principesse, maghetti e cartoni, nel cuore di Siena si sono fatti largo personaggi di ogni tipo e per ogni gusto. La partecipazione è stata delle migliori, aiutata dal sole che si è piano piano fatto strada sopra la Torre del Mangia e dall’entusiasmo degli animatori, che a ritmo di musica e trampoli hanno accompagnato i bambini nella loro spensieratezza. Un’occasione per ritrovarsi in Piazza e per assaporare nuovamente il gusto dell’infanzia, allietata dalle maschere, dai giochi e dai succhi di frutta forniti da Conad, un pomeriggio conclusosi poco prima dell’ora di cena, quando il buio era già calato da un paio d’ore sulla città e sulla Conchiglia era calato un tappeto di coriandoli colorati.

Andrea Talanti