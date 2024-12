Carletti: "Qualità nonostante i tanti ostacoli"

Il Rapporto del Censis che colloca la provincia di Siena al primo posto per qualità dei servizi pubblici nei territori al di sotto dei 300mila abitanti prendendo in considerazione come parametri contrasto alla povertà, salute, istruzione, mobilità, servizi idrici, parità di genere e giustizia. La presidente edella Provincia di Siena, Agnese Carletti, commenta i dati: "Oggi più che mai, di fronte a una società che perde giorno dopo giorno certezze dal punto di vista sociale, lavorativo e relazionale è indispensabile che i servizi pubblici riacquistino una centralità nel rapporto con i cittadini, basato su capacità di dare risposte adeguate, in tempi certi e soprattutto improntate alla qualità".

E ancora: "In un contesto che non può che destare preoccupazione, con un Paese che non cresce ma ‘galleggia’ e un ceto medio ‘sfibrato’, il primo posto della nostra provincia e del nostro territorio per qualità dei servizi pubblici, è un dato che accogliamo con soddisfazione e che dimostra come non sempre il troppo spesso semplicistico accostamento tra servizio pubblico e pessima qualità corrisponda a verità. Sicuramente dobbiamo sempre interrogarci su cosa possa essere fatto per migliorare – aggiunge – ma la rete dei servizi pubblici in provincia di Siena c’è, è riconoscibile e in grado di dare quelle risposte che i cittadini si attendono. Un funzionamento, quello dei servizi pubblici, che è diretta conseguenza di scelte politiche che questa provincia da anni porta avanti e che, come il Rapporto del Censis dimostra, sono state in grado di restituire dei risultati, nonostante il momento di difficoltà generale".