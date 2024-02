Cargo bike elettrico per consegne a cittadini e commercianti

"Mentre le coalizioni partitiche si interessano solo a come conquistare o mantenere posizioni di potere, continuano le elaborazioni di soluzioni operative concrete di Futuro Poliziano per la città", annuncia il presidente Roberto Maldacea. "Questa volta con un cargo bike elettrico prodotto in Italia in grado di trasportare fino a 200 kg di merce, fino ad 8 ore di autonomia, anche sulle salite di Montepulciano, al costo di un euro per ogni ricarica; con freni motociclistici a prova di qualsiasi discesa e cambio automatico. Possibilità di ripartenza in salita anche in forte pendenza senza alcuno sforzo fisico. Il mezzo in questione è già in dotazione ad operatori nazionali ed esteri che si occupano di logistica merci. Adesso iniziamo a Montepulciano il test per il ritiro e la consegna gratuita di merci riservato ai cittadini e ai commercianti, con la collaborazione iniziale di ’Porta Cavina - Stampisse’. Con un minimo ingombro di spazio urbano il test di logistica proposto serve a dimostrare la reale fattibilità, a ridurre il traffico, migliorare i tempi di consegna e ritiro nella Ztl"