Carcere, pochi agenti per la penitenziaria. Il 26 incontro a Firenze

Sospeso il sit-in che avrebbe dovuto svolgersi ieri a Firenze, indetto dalle sigle sindacali della polizia penitenziaria Sappe, Osapp, FnsCisl e Cgil. Sono state infatti convocate il 26 novembre per affrontare la questione della carenza di personale presso la casa circondariale di Siena, da tempo denunciata. "Allo stato attuale – spiegano le sigle – vanno per forza detratte sette persone che sono distaccate presso un’altra sede ed un paio di unità sospese dal servizio, di conseguenza si scende ad una forza operativa pari a 38. E se da esse si scorporano altre unità, 9 in tutto, arriviamo ad un totale di 29 in forza operativa. Togliendo ancora il personale addetto alle cariche fisse (9 unità) la forza operativa arriva a 20 con cui non si riescono a garantire i livelli minimi di sicurezza di servizi nemmeno su 3 quadranti". Alla luce della situazione descritta le sigle spiegano che gli agenti si ritrovano a sostenere turni continuativi che vanno dalle 12 alle 16 ore per spirito di abnegazione.