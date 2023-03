Carcere di Ranza, ecco la svolta E’ stata scelta la nuova direttrice Sarà Maria Grazia Giampiccolo

di Romano Francardelli

Fumata bianca a Ranza. Questa volta non si tratta di una semplice voce ma di una notizia ufficiale che si chiude, davvero, la pagina sul nuovo direttore in pianta stabile alla ‘Casa di Reclusione di Ranza di San Gimignano’. Ufficiale l’arrivo della nuova direttrice dottoressa Maria Grazia Giampiccolo, direttrice a Volterra e con in mano la nomina dal Ministero della Giustizia per aver vinto il bando di concorso nazionale ministeriale a Ranza di San Gimignano.

Arriva al posto dell’oramai ex direttore dottor Giuseppe Renna che ritorna da titolare alla casa circondariale di Arezzo in attesa sempre, per quel si dice con una certa insistenza, di altro e alto incarico alla direzione di Livorno e alla Gorgona. Si sussurra. Che proprio sella sponde del Tirreno sono anni e anni che aspettano la guida del direttore in pianta stabile.

Dunque, come detto, la nuova direttrice, dottoressa Maria Grazia Giampiccolo è oramai pronta per prendere le consegne della direzione ufficiale all’Istituto di Ranza, una struttura penitenziaria che la direttrice di Volterra conosce quasi a memoria perché chiamata molto spesso per sostituire il direttore in questi ultimi anni per scendere a valle, percorrendo comunque pochi chilometri dal ‘Maschio’ per arrivare a quello di alta sicurezza nel borgo di Ranza a San Gimignano. Quasi a casa. Questo importante passaggio delle consegne fra il dottor Renna e la nuova direttrice dottoressa Giampiccolo è oramai pronto e dovrebbe verificarsi intorno al 27 marzo, o giù di lì, per prendere in mano il fascicolo, il ‘malloppo’ dei circa 280 ospiti di alta sicurezza, il personale della direzione e degli agenti della penitenziaria che purtroppo sono ancora in attesa del nuovo commissario comandante della penitenziaria in pianta stabile con l’attuale comandante Paolo Iantosca è pendolare a mezzo servizio a giorni alterni fra gli agenti penitenziari di Ranza e il comando al carcere di Pisa.

Alla nuova direttrice di Ranza, Maria Grazia Giampiccolo, non posso che andare i migliori auguri di buon lavoro.