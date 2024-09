Carabinieri-ciceroni nella riserva di Montecellesi. Sinergia con il Wwf

Dopo il successo del 2023, Urban Nature torna nella Riserva Naturale Statale di Montecellesi che si trova nella periferia nord di Siena, l’entrata della Riserva è al termine di via Pecci. Questo evento, promosso a livello locale da Wwf Siena in collaborazione con i carabinieri del Reparto Biodiversità, rappresenta un’occasione unica per far avvicinare i cittadini ad un’area verde ricca di diversità naturalistica a due passi dalla città.

Il 28 settembre sarà possibile visitare la Riserva in compagnia del personale del Reparto che sarà lieto di illustrare le bellezze ma anche le minacce che le specie autoctone subiscono. Durante la piacevole passeggiata, che si svolgerà tra l’arboreto e i sentieri all’interno del bosco, sarà possibile vedere, toccare e odorare le piante più caratteristiche della Riserva; in più, verranno mostrate le specie aliene invasive che si trovano ai confini della stessa. La Riserva ospita dal 1999 un arboreto didattico costituito da 42 specie di piante arboree ed arbustive appartenenti prevalentemente alla flora della Toscana meridionale e da specie di interesse forestale. Associata all’arboreto è una piccola area al margine del bosco dove vivono specie aromatiche quali rosmarino, lavanda, mirto e alloro. A fianco del personale del Reparto Biodiversità ci sarà anche il Nucleo Carabinieri Cites di Arezzo, che porterà all’attenzione degli intervenuti le attività operative svolte nel contrasto ai traffici illegali di specie animali e vegetali protette a livello internazionale.

Tutti i cittadini interessati saranno i benvenuti sabato 28 settembre (ore 9.30 – 12) per una giornata all’insegna della sostenibilità e della conservazione della natura. La giornata di domenica 29 sarà, invece, interamente dedicata ai Gruppi Piccoli delle Contrade di Siena.