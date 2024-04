Carabinieri biodiversità. Brogi nuovo comandante

Il tenente colonnello Alessio Brogi ha assunto il comando del reparto carabinieri biodiversità di Siena, avvicendandosi al capitano Marta Simonetti, che ha retto sino a ieri l’ufficio in sede vacante e che continuerà a fornire la propria preziosa collaborazione in qualità di ufficiale addetto. Il tenente colonnello Alessio Brogi lascia l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Siena, dopo aver condotto negli anni numerose attività d’indagine nel contrasto ai crimini ambientali in provincia. Inoltre, congiuntamente al predetto incarico, ha comandato il Gruppo Carabinieri Forestale di Siena per quasi tre anni, fino ad agosto 2023. Entrato nel Corpo Forestale nel 1994, Brogi vanta una vasta esperienza nel settore ambientale, agroalimentare e della conservazione delle natura. Laureato in Scienze Forestali presso l’Università di Firenze, è anche abilitato all’esercizio della libera professione di dottore agronomo e forestale