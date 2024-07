Cappa a flusso laminare donata al Laboratorio di Medicina molecolare

Il Centro Diagnostico Senese ha effettuato la donazione di una cappa a flusso laminare al Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena. La cabina sarà impiegata nelle attività di ricerca basate su modelli in vitro, che prevedono l’utilizzo di colture cellulari, coordinate dalla professoressa Alessandra Gamberucci. La cappa a flusso laminare è fondamentale per garantire un ambiente sterile e sicuro durante la manipolazione delle colture cellulari, contribuendo a prevenire contaminazioni. Questo strumento è particolarmente utile per la ricerca in ambito biomedico, dove l’integrità dei campioni è cruciale.