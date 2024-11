Capitani, votano Civetta e Lupa. Verso la conferma di Papei e Bruni

Si sta componendo rapidamente lo scacchiere delle dirigenze che affronteranno alla guida dello staff Palio la prossima stagione paliesca. Questo fine settimana urne aperte nella Lupa che, fresca della vittoria dell’Assunta, ha impiegato pochissimo tempo per decidere quale sarebbe stato il nome del capitano. Quello di Giulio Bruni, naturalmente. Che era stato eletto per la prima volta nel novembre 2022 ottenendo circa l’80% dei consensi. Era stato mangino di Cesare Celesti e, in precedenza, anche vice barbaresco dal 2006 al 2009.

Dopo il successo regalato alla sua Contrada, è pronto per il bis. E per proseguire la costruzione di Palio iniziata dando fiducia a Velluto. Si vota dunque sabato 16 novembre dalle 15 alle 20 e dalle 21.30 alle 23.30. Poi domenica 17 dalle 9.30 alle 12.30. Nel primo pomeriggio si conoscerà l’esito del voto della Lupa.

Il fine settimana successivo, il 23 e il 24 novembre, tocca invece alla Civetta votare per il capitano che guiderà la Contrada nel biennio 2025-2026: sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 9 alle 13. Il nome su cui punta il Castellare è ancora quello di Roberto Papei, dando continuità al lavoro svolto dopo essere stato eletto nel febbraio 2023 a seguito del passo indietro del capitano Nicola Lorenzetti e di una lunga consultazione interna. Papei era tornato al timone dopo il primo mandato che lo aveva visto sei volte in Piazza dal luglio 2003 all’agosto 2007. Ha corso entrambi i Palii 2024, a luglio con Tamurè su Criptha, ad agosto era di rincorsa con Bellocchio su Zenis.