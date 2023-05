Capitani non trattiene le lacrime "Continuerò il lavoro di mia madre"

L’assessore uscente Michele Capitani (nella foto) si lancia nelle braccia del neosindaco Nicoletta Fabio, la stringe e alla fine non riesce a trattenere le lacrime. L’abbraccio è lungo e affettuoso. Sembra quasi aggrapparsi alla candidata scelta dal centrodestra dopo un percorso a ostacoli. Lei ricambia il gesto, poi gli sorride materna.

Capitani si stacca a fatica e lascia spazio agli altri sostenitori, cercando un angolo tranquillo in via del Porrione. Visibilmente commosso, commenta il successo elettorale: "E’ una vittoria bellissima. Ci ho creduto fin da subito, ho creduto in Nicoletta fin da subito – afferma –. Dopo il 2018 la città non voleva tornare indietro". La voce si rompe, Capitani è destinato con evidenti probabilità a tornare in Giunta, dove era entrato per sostituire Francesco Michelotti dopo la sua elezione in Parlamento. "Continuerò il lavoro di mia madre – annuncia, ricordando la consigliera comunale Alessandra Bagnoli, scomparsa nel 2020 – che mi ha sempre incoraggiato nella passione politica e che anche ora continua a farlo". Capitani ha poi voluto ringraziare la moglie e la famiglia: "Sono stati mesi di campagna elettorale intensa, a cui mi sono dedicato anima e corpo. Insomma, non ci sono stato mai. Ma ora abbiamo vinto".

C.B.