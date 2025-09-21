’Capire il mondo, guidare le Pmi’. Petri: "Strumenti e competenze"

Le trasformazioni geopolitiche ed economiche che stanno ridisegnando gli scenari globali hanno conseguenze dirette sulle piccole e medie imprese. Per affrontare queste sfide con maggiore consapevolezza, Cna Siena organizza l’incontro “Capire il mondo, guidare le Pmi - Cna incontra gli Imprenditori: Dialoghi su economia e geopolitica”, in programma giovedì 2 ottobre alle 17 all’auditorium Bellaveglia della sede Cna di Siena.

L’appuntamento sarà un’occasione di riflessione e approfondimento su temi cruciali per le imprese su scala nazionale e internazionale.

"Per le aziende non è più sufficiente guardare soltanto al proprio mercato di riferimento – dichiara Fabio Petri, presidente di Cna Siena –. Le dinamiche globali influiscono direttamente sulla quotidianità delle Pmi: pensiamo ai costi delle materie prime, ai ritardi nelle forniture, alle scelte commerciali e valutarie. Cna vuole offrire agli imprenditori strumenti per comprendere meglio questi scenari e trasformare le criticità in opportunità".

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti di economia e analisti di politica internazionale, con un approccio divulgativo. "Siena e la sua provincia vantano un tessuto produttivo fatto di aziende di eccellenza – aggiunge Petri –. Metterle in condizione di competere a livello nazionale e internazionale significa generare crescita per l’intero territorio. Cna, con questo evento, conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per chi vuole affrontare il futuro con maggiore preparazione."

L’evento è aperto a imprenditori, professionisti e cittadini interessati. Per informazioni e per partecipare scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0577 260600.