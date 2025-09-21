Benessere e solidarietà in cammino

Ail Siena Grosseto e Siena cuore promuovono, per il 27 e 28 settembre, la Giornata e 2^ Passeggiata del Cuore per Siena Core e la 9^ edizione di Fitwalkingforail. Le due associazioni hanno deciso di unire le forze e trovarsi sul percorso cittadino con le rispettive iniziative per sensibilizzare la cittadinanza. Il 28 settembre si terranno in contemporanea la 9^ edizione del Fitwalkingforail, la camminata solidale promossa da Ail nazionale e organizzata da Ail Siena e Grosseto con la partecipazione della palestra President, e la 2^ edizione della Passeggiata del cuore, corsa e camminata non professionistica organizzata da Siena Runners e Uisp Siena.

Il Fitwalkingforail di Siena partirà da piazza Gramsci alle 9,30. Stesso orario per la Passeggiata del Cuore che partirà, invece, da piazza Giacomo Matteotti: i gruppi si riuniranno proprio in piazza Matteotti per proseguire assieme secondo i rispettivi percorsi stabiliti.

"Quest’anno – dichiara Juri Gorelli presidente di Siena Cuore – condividiamo l’iniziativa sportiva a corredo della Giornata internazionale del Cuore #DontMissABeat con Ail Siena Grosseto in una condivisione di percorso e intenti". "Tra associazioni e società sportive – dichiara Roberto Amaddii, presidente di Siena Runners e membro coordinamento atletica leggera di Uisp Siena – è bello poter collaborare e unire le forze per riempire la città". "Lo sport è anche il mezzo per promuovere la salute, i sani stili di vita e la prevenzione. Eventi come questo sono da valorizzare sul nostro territorio", dichiara Lorella Bernini, presidente Uisp Siena.

"Il benessere e la prevenzione – ha affermato il presidente di Ail Siena Grosseto, Piero Franceschini – sono le prime armi contro l’insorgere di patologie spesso profondamente debilitanti". "Il tracciato non registra alcuna difficoltà e questo per rendere la partecipazione aperta a tutti" ha precisato Niccolò Franceschini, organizzatore della FitwalkingforAil 2025.

"Sarà divertente ed efficace, ci saranno movimenti giusti per tutti e ne approfitteremo per insegnare esercizi utili e ripetibili ogni giorno", aggiungono dalla palestra President.