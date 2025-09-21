Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaUrgenze odontoiatriche. Nuovo servizio alle Scotte
21 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Urgenze odontoiatriche. Nuovo servizio alle Scotte

Urgenze odontoiatriche. Nuovo servizio alle Scotte

Da oggi l’attivazione del percorso di Area vasta, con medici dell’Asl. I criteri per l’erogazione della prestazione "solo per i sintomi acuti".

Parte il servizio per le urgenze odontoiatriche (foto di repertorio)

Parte il servizio per le urgenze odontoiatriche (foto di repertorio)

Con l’attivazione di oggi a Siena, si conclude il percorso nell’Area vasta sud est del servizio di urgenze odontoiatriche di domenica e nei giorni festivi. L’opportunità, che per la provincia di Siena sarà al policlinico di Santa Maria alle Scotte, è già attiva da giugno all’ospedale Misericordia di Grosseto e da inizio settembre all’ospedale San Donato di Arezzo.

Per quanto riguarda Siena, i pazienti rispondenti ai criteri delle urgenze odontoiatriche potranno accedere al servizio secondo due modalità: accesso diretto del paziente, ovvero senza la prescrizione medica, al 7° piano 2° lotto, reparto odontoiatria, dalle 8 alle 12.30; prenotazione tramite Cup per la presa in carico delle richieste entro le 24 ore.

L’agenda di prenotazione dei giorni festivi e domeniche è esclusivamente dedicata a tale servizio ed è attivata per le domeniche e i giorni festivi negli orari di apertura dell’ambulatorio dedicato, cioè dalle 8 alle 12.30.

"Qualora in fase di accesso diretto lo specialista in odontoiatria non rilevasse i criteri previsti – si annuncia in una nota stampa – saranno date indicazioni sulle modalità di programmazione della prima visita, nei tempi ritenuti appropriati".

"L’erogazione della prestazione – si specifica – ha infatti carattere di immediatezza, e si limita ai sintomi acuti. Le principali situazioni incluse tra le urgenze odontoiatriche sono: infezioni acute (ascessi, cellulite odontogena, flemmone), emorragie post-estrattive o spontanee, dolore acuto persistente non risolvibile con terapia farmacologica, fratture dentali o traumi oro-facciali con esposizione della polpa dentale, necessità di trattamento immediato per pazienti con vulnerabilità sanitaria".

La presa in carico, si precisa, sarà rivolta "alla soluzione o quantomeno al contenimento e stabilizzazione della situazione clinica, escludendo quindi l’eventuale elaborazione di un piano di cura o l’inserimento in lista di attesa per terapie elettive".

I locali dove sarà svolto il servizio a Siena sono stati messi a disposizione dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, mentre il medico odontoiatria è stato assunto con un incarico specifico dalla Azienda Usl Toscana sud est, così come i medici specialisti di Arezzo e Grosseto, con incarico dedicato per i festivi e domeniche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata