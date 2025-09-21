Urgenze odontoiatriche. Nuovo servizio alle Scotte

Con l’attivazione di oggi a Siena, si conclude il percorso nell’Area vasta sud est del servizio di urgenze odontoiatriche di domenica e nei giorni festivi. L’opportunità, che per la provincia di Siena sarà al policlinico di Santa Maria alle Scotte, è già attiva da giugno all’ospedale Misericordia di Grosseto e da inizio settembre all’ospedale San Donato di Arezzo.

Per quanto riguarda Siena, i pazienti rispondenti ai criteri delle urgenze odontoiatriche potranno accedere al servizio secondo due modalità: accesso diretto del paziente, ovvero senza la prescrizione medica, al 7° piano 2° lotto, reparto odontoiatria, dalle 8 alle 12.30; prenotazione tramite Cup per la presa in carico delle richieste entro le 24 ore.

L’agenda di prenotazione dei giorni festivi e domeniche è esclusivamente dedicata a tale servizio ed è attivata per le domeniche e i giorni festivi negli orari di apertura dell’ambulatorio dedicato, cioè dalle 8 alle 12.30.

"Qualora in fase di accesso diretto lo specialista in odontoiatria non rilevasse i criteri previsti – si annuncia in una nota stampa – saranno date indicazioni sulle modalità di programmazione della prima visita, nei tempi ritenuti appropriati".

"L’erogazione della prestazione – si specifica – ha infatti carattere di immediatezza, e si limita ai sintomi acuti. Le principali situazioni incluse tra le urgenze odontoiatriche sono: infezioni acute (ascessi, cellulite odontogena, flemmone), emorragie post-estrattive o spontanee, dolore acuto persistente non risolvibile con terapia farmacologica, fratture dentali o traumi oro-facciali con esposizione della polpa dentale, necessità di trattamento immediato per pazienti con vulnerabilità sanitaria".

La presa in carico, si precisa, sarà rivolta "alla soluzione o quantomeno al contenimento e stabilizzazione della situazione clinica, escludendo quindi l’eventuale elaborazione di un piano di cura o l’inserimento in lista di attesa per terapie elettive".

I locali dove sarà svolto il servizio a Siena sono stati messi a disposizione dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, mentre il medico odontoiatria è stato assunto con un incarico specifico dalla Azienda Usl Toscana sud est, così come i medici specialisti di Arezzo e Grosseto, con incarico dedicato per i festivi e domeniche.