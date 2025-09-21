Medaglia d’onore in prefettura. Deportazioni e grandi sofferenze. Storie di Raffaello, Galileo e Nando

"Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale", è stata celebrata ieri in prefettura con l’obiettivo di "conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento dove subirono violenze fisiche e morali. E furono destinati al lavoro forzato a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943", spiega il Palazzo del Governo. Nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte le massime autorità civili e militari, sono state consegnate ai congiunti degli insigniti tre medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto dell’8 luglio 2025.

La prima è stata in ricordo di Raffaello Battini, ritirata dalla figlia Cristiana. Aviere di leva, classe 1923, viene chiamato alle armi il 1° aprile 1943 presso il centro di affluenza di Orbetello, da dove raggiunge il centro di istruzione dell’aeroporto di Verona, per essere successivamente inviato sul fronte greco, il 20 giugno 1943. L’8 settembre viene fatto prigioniero e trasportato in condizioni disumane nel campo di concentramento di Thorn, in territorio polacco. Per poter sopravvivere lavora come calzolaio, riparando scarpe agli abitanti del vicino paese. Grazie a un compagno di baracca, assegnato allo smistamento pacchi della Croce Rossa, talvolta riesce a mangiare qualcosa in più rispetto alle consuete bucce di patata somministrate nel campo. Liberato dall’Armata Rossa, il 20 gennaio 1945, gli viene finalmente fornito cibo e vestiario. Solamente il successivo 25 ottobre, con mezzi di fortuna, riesce ad arrivare in Italia. Congedato il 4 gennaio 1946, continua il lungo viaggio verso casa dove riabbraccia i suoi cari che, all’arrivo, stentano a riconoscerlo per quanto provato. Successivamente, parlando con familiari e conoscenti degli eventi vissuti, si è sempre detto grato per essere tra i pochi fortunati ritornati a casa.

Un’altra medaglia d’onore è stata consegnata in memoria di Galileo Caselli e ritirata dal nipote Luca. il 27 novembre 1942, all’età di 34 anni, viene richiamato alle armi. Il 13 settembre 1943, a seguito dell’armistizio, viene catturato a Trieste dalle truppe tedesche. Interrogato con insistenti pressioni, gli viene intimato di combattere nelle file dell’Asse per non essere deportato. Dal successivo 7 ottobre viene internato nel campo di concentramento Stalag III B, vicino al confine polacco, ove arriva stipato in un vagone merci e patisce inverni lunghi e rigidi, confortato solo dal fatto che a casa lo aspetta una famiglia con un figlio ancora giovane. Sottoposto a continui maltrattamenti e privato dei diritti garantiti ai prigionieri di guerra, viene impiegato nel lavoro coatto per l’economia di guerra in un grande birrificio. Liberato dall’Armata Rossa nell’aprile 1945, inizia un estenuante viaggio che durerà più di tre mesi e lo riporterà finalmente a casa.

La terza medaglia d’onore è stata in ricordo di Nando Malacarne e rirata dal figlio Paolo. Cresce in una famiglia antifascista, il padre Guido è stato l’ultimo sindaco di Torrita prima dell’avvento del fascismo ed il primo del dopoguerra. Viene arruolato nel 1942, a vent’anni, nonostante fosse iscritto all’Università. Catturato l’8 settembre 1943 dalle truppe tedesche a Lepanto, in Grecia, gli viene intimato di stare dalla parte dei tedeschi. Non avendo ubbidito, il giorno seguente viene costretto a salire in un vagone merci e, dopo 14 giorni di viaggio, viene internato in un campo di lavoro a Brix, in Cecoslovacchia. Sistemato in baracche, lavora ogni giorno per 12 ore in una fabbrica che estrae benzolo dal carbone. Il clima molto freddo, le temperature sotto lo zero e la scarsità di cibo lo debilitano fortemente, portandolo a un peso di soli 39 kg. Liberato dalle truppe russe l’8 maggio 1945, inizia il lento ritorno verso casa a piedi o con mezzi di fortuna, fino ad arrivare, il 13 giugno 1945, in Piazza del Campo dove riabbraccia il padre, venuto a recuperarlo finalmente con una moto. Tornato a casa inizia ad insegnare nelle scuole elementari, impegnandosi in ambito politico prima come consigliere comunale e poi come sindaco del paese natale.