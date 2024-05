Capannone, che successo. Il volontariato ’funziona’

Una tribuna gremitissima, lunghe file di macchine parcheggiate, il parco pieno di gente a godersi la musica, le specialità gastronomiche e un bel sole primaverile. Una festa riuscita e che non poteva avere migliore esito per il ritorno della Festa al Capannone con i cavalli a correre nella storica pista che si trova a fianco dell’autostrada e di fronte alla chiesa di San Macario. Non più corsa al galoppo ma una dimostrazione di giostra ad anello con cavalieri e amazzoni (tra cui anche la senese Camilla Mugnaini) noti nell’ambiente che hanno ricevuto applausi e incitamenti dal pubblico composto da torritesi, in prevalenza, ma non solo.

Tanti anche i giovani presenti in tribuna così come a bordo pista. Tre anelli da centrare di dimensioni diverse con un punteggio per ognuno che veniva preso, un’esibizione che è stata apprezzata. Per la cronaca, il più abile è stato l’aretino Giulio Vedovini che ha concluso due percorsi netti. Un ritorno dei cavalli al Capannone, dunque, con la festa che continuerà anche negli anni a venire con l’obiettivo di migliorare e già si parla di un possibile nuovo formato con tutto l’anello della pista da far tornare fruibile. Si vedrà, ma volontà e voglia di crescere non mancano e la risposta è stata ottima. Un gruppo di 40/50 volontari ha spinto per il ritorno della Festa e così dopo il carnevale e il Presepe Vivente, Torrita di Siena può essere contenta di un evento importante che torna a vivere dopo anni di assenza. L’niziativa ha trovato la collaborazione di Proloco, Confraternita di Misericordia, Comunità Parrocchiale Santi Costanzo e Martino e Nostra Signora del Rosario, Club Ippico Bellavista e il patrocinio del Comune di Torrita di Siena.

Luca Stefanucci