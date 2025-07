Cantieri in via Montenero. Nuovo asfalto da lunedì. Rivoluzione della viabilità

Conosce un’altra fase il rilevante capitolo delle manutenzioni stradali a Poggibonsi. Interessata stavolta via Montenero, strada di collegamento a senso unico di marcia fra via Senese e la stazione ferroviaria. Una superficie finita spesso al centro dell’attenzione degli abitanti, per il traffico e l’elevata velocità dei veicoli nel rettilineo che conduce in direzione piazza Mazzini. Ebbene, la prossima settimana, come fa sapere l’amministrazione comunale, inizierà l’asfaltatura di via Montenero. Si aprirà quindi un altro cantiere, mentre sono in atto i lavori in via delle Pancole. "Intervento atteso e necessario", osserva il vice sindaco Fabio Carrozzino. "Il programma di manutenzioni straordinarie prosegue grazie allo stanziamento di importanti risorse che sono state destinate alle strade del territorio in base alle priorità riscontrate. In questo caso andiamo a risanare una parte importante di via Montenero, fino all’altezza di via Castelfidardo, che sarà sistemata completamente con lo stanziamento di ulteriori risorse".

E ancora: "Ringraziamo tutti per la collaborazione che è fondamentale per gestire una intensa fase, anche sui sottoservizi da parte dei gestori, che interessa la città", conclude Carrozzino. Il risanamento di via Montenero, si spiega dal Comune, riguarderà la carreggiata con l’impegno, in tempi diversi, di progettare anche il rifacimento dei marciapiedi. Un altro aspetto sul quale i residenti del quartiere, negli anni, hanno puntato l’indice contattando ’La Nazione’. Previste modifiche alla viabilità, nel periodo dedicato alle operazioni (7 luglio-1 agosto, secondo le previsioni). Per l’intera durata dei lavori, in maniera progressiva rispetto all’avanzamento del cantiere, la circolazione sarà garantita con riduzione di carreggiata e sarà in vigore il divieto di sosta. Sarà inoltre chiuso il transito in via Vallepiatta nel tratto da via Socrate Sardelli a via Montenero con deviazione su via Pellegro Suali. Interventi che seguono o lavori compiuti in via Senese, via Montegrappa, vià Giosuè Carducci e, ai Foci, via Liguria e largo Friuli. Rientrano nel pacchetto finanziato con le variazioni di Bilancio approvate nel settembre 2024, con il raddoppio delle risorse per la manutenzione.

Paolo Bartalini