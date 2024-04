Cantiere Obraz e Catalyst ’L’ho inventato io. Antonio Meucci’

Teatro prosa contemporaneo per raccontare la vita del genio fiorentino, Antonio Meucci, inventore del telefono. Per la rassegna del Teatro Regina Margherita di Marcialla. Frazione alle porte di Poggibonsi, la cui ricca programmazione richiama pubblico da tutta la Valdelsa. Sabato alle 21.30, Cantiere Obraz e Catalyst presentano ’L’ho inventato io. Antonio Meucci’. Drammaturgia Riccardo Rombi, con Paolo Ciotti e Alessandra Comanducci. Supervisione artistica Michela Cioni. Costumi Thomas Harris. Sulla scena vediamo i coniugi scherzare e discutere, in un fiorentino dialettale in cui il pubblico si riconosce, al piano terra del loro cottage, che sul palco prende le forme di un laboratorio fatto di cavi e ingranaggi. L’11 giugno 2002, a 113 anni dalla morte, Meucci è stato, finalmente, riconosciuto ufficialmente primo vero inventore del telefono. Per celebrare questo riconoscimento, Riccardo Rombi ne scrive un testo per gli attori di Obraz.

Fabrizio Calabrese