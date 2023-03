Cantiere mobile in via Mameli per potare 65 lecci

Va avanti il cantiere di manutenzione del verde in via Mameli. L’ufficio aree verdi del Comune prosegue nella potatura dei lecci sul lato sinistro della via, con un cantiere mobile che occupa i posti auto per circa cento metri e si sposta quotidianamente fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 18 marzo. Per prevenire i disagi, relativi alla porzione via via occupata dal cantiere, è stata predisposta un’adeguata cartellonistica in modo da avvertire i cittadini sull’evolversi dei lavori. Inoltre è presente un presidio della Polizia Municipale. La manutenzione riguarda i 65 lecci presenti.