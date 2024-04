Canone affitti 2023. Approvata l’erogazione di aiuti integrativi

Il Comune ha deliberato di erogare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata. Iin risposta al bando del 25 maggio 2023 per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2023, sono pervenute 389 domande e sono state ammesse al contributo 322 suddivise in 247 richiedenti di fascia A e 75 richiedenti di fascia B. Nel documento di indirizzo attuale si dà atto che in caso di risorse non sufficienti a coprire il 100 percento del fabbisogno, il Comune ha la possibilità di applicare riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti e di effettuare una ridistribuzione delle risorse, fermo restando che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, il contributo per la fascia B non può superare il 40 per cento delle risorse assegnate.