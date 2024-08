Canestrelli subito in gol. Gioca nel Pisa di Inzaghi

Nella home page del sito del Pisa in primo piano c’è lui, maglia numero 5, con le mani sopra la recinzione, sguardo verso una curva festante, colma di gioia. L’esultanza di Simone Canestrelli, 24 anni ancora da compiere, è stata l’immagine copertina della prima giornata di campionato dei nerazzurri guidati da Filippo Inzaghi: è suo il suo colpo di testa che è valso il 2-2 nel derby tosco-ligure. E con Canestrelli non ha esultato solo Pisa ma anche Chianciano Terme, il paese in cui è cresciuto e dove mantiene gli affetti e le amicizie. Anche se Simone, il calcio nel sangue, grazie anche a babbo Mirko, un allenatore noto nell’ambiente del calcio giovanile senese, da Chianciano Terme se ne è andato via presto per inseguire il suo sogno. Prima le giovanili nell’Empoli e poi le esperienze, importanti, tra Lega Pro e Serie B, indossando le maglie di AlbinoLeffe, Crotone, Como. Il ritorno a Pisa, dopo il prestito alla squadra lombarda, è il momento della consacrazione del calciatore, grande fisico e molto abile nel gioco aereo, che è diventato una colonna del club toscano e uno dei difensori più forti della Serie B. Tanto che "radiomercato" parlava anche di interessamenti da parte di squadre della massima serie. Canestrelli probabilmente ci arriverà presto in Serie A perché i progressi sono evidenti e l’età è dalla sua parte, il Pisa è poi squadra ambiziosa che mira in alto. Di soddisfazioni, meritate, il ragazzo già ne ha avute molte (tra cui una tripletta con la nazionale italiana Under 21 messa a segno nel 2021 contro la Romania), altre sicuramente ne arriveranno. "Si riparte da qui, insieme", ha postato il Pisa su Facebook con Canestrelli ad esultare davanti alla curva. E domani è già di nuovo campionato con il Pisa che ospiterà l’ambizioso Palermo e Canestrelli che sarà in campo per regalare nuove gioie ai suoi tifosi.

Luca Stefanucci