Candidato sindaco, Pd al rush finale. Testa a testa tra Cenni e Salvadori

Mai dare niente per scontato in politica. Situazioni che sembravano certe o quasi, possono cambiare da un momento all’altro. A Poggibonsi nella corsa a candidato a sindaco del centrosinistra Susanni Cenni avrebbe scavalcato nei pronostici Susanna Salvadori, fino a pochi giorni fa data in netto vantaggio sulla ex parlamentare del Pd. Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti vedrebbero Cenni favorita sull’attuale assessore mentre sono in ribasso le quotazioni del terzo aspirante sindaco, Tiziano Scarpelli, ex segretario comunale del Partito Democratico, attualmente presidente di Sienambiente e amministratore unico di Terre di Siena Lab. Per la candidatura, quindi, sarà un testa a testa tra le due Susanne, con Cenni in pole position. Bocche cucite in casa del Partito Democratico, dove vanno avanti la campagna di ascolto degli iscritti e le varie consultazioni per arrivare alla scelta della candidata in vista delle amministrative di giugno. Una scelta sofferta, ma che andrebbe in direzione di Susanna Cenni.

Si tratta di due figure molto conosciute e radicate sul territorio. Cenni, ex consigliera comunale a Poggibonsi, assessora regionale dal 2000 al 2008 ed ex vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, è stata eletta tre volte in Parlamento e dal 2021, nominata dall’allora segretario del Pd, Enrico Letta, fa parte delle segretaria nazionale del partito. Susanna Salvadori, da una vita in politica, presidente del Centro di pari opportunità, già assessora della giunta di Lucia Coccheri, ha ricoperto lo stesso ruolo in entrambi i mandati di David Bussagli. In attesa che dal Pd arrivi l’ufficializzazione del nome della candidata, è sicuro che, indipendentemente da chi sarà, avrà il sostegno anche dal civico Simone De Santi, altra figura di spicco della politica locale. Nelle file del centrodestra, per adesso, tutto tace. Tra i nomi più ricorrenti, quello dell’avvocato Manfredi Biotti, coordinatore comunale e presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Poggibonsi. Ma non è da escludere un candidato a sorpresa, magari appartenente al mondo imprenditoriale. Scenario in divenire anche nei ranghi di Azione Poggibonsi. Il partito di Calenda potrebbe puntare su Riccardo Clemente, da anni una delle colonne di una formazione politica che anche a Poggibonsi non sembra destinata ad appoggiare il candidato del centrosinistra. Nel comune con più abitanti (dopo quello di Siena) della provincia ci vorranno alcune settimane per completare il puzzle delle candidature.