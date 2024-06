Candidati ai ballottaggi. Tutti pronti al rush finale

Domani alle 19 la chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio. A Poggibonsi si sfidano Susanna Cenni, candidata sindaca per il centrosinistra a Poggibonsi: appuntamento nella sala La Ginestra, presenti anche i candidati al Consiglio comunale. Oggi un incontro è in agenda alle 18,30 ai giardini di via Socrate Sardelli-via Vallepiatta. "È il momento di decidere da che parte stare – spiega Cenni – ovvero di scegliere tra due idee opposte di città; tra una visione della società progressista, inclusiva, partecipata e solidale e la visione di chi, invece, in Poggibonsi vede solo degrado e declino; tra una proposta di qualità, sostenuta da progetti reali e competenze, e una lista di concetti approssimativi".

Terminerà domani alle 20 la campagna elettorale di Angela Picardi, candidato sindaco del centrodestra. Appuntamento conclusivo al Geb Garden, in via Gorizia. "Anche in questi ultimi giorni del tour in vista del secondo turno – afferma Picardi – proseguiamo nel lavoro al fianco dei candidati del centrodestra al Consiglio comunale e dei nostri sostenitori, per confrontarci ancora con le persone e ascoltare le loro istanze dedicate al futuro di Poggibonsi. Intendiamo realizzare il nostro programma suddiviso in diversi punti, che abbiamo avuto modo di illustrare alla cittadinanza".

Ultimo giro, ultima corsa anche a Colle. I protagonisti della corsa per la carica di sindaco sono il civico Piero Pii e Riccardo Vannetti, centrosinistra. Lo spoglio inizierà alle 15 del lunedì. "Saremo in Piazza Arnolfo – afferma Pii – venerdì dalle 20 alle 24 per incontrare i nostri sostenitori. L’invito ancora una volta è di andare a votare e di scegliere la coalizione civica per una vera e risolutiva svolta di Colle. Il nostro motto è sempre stato ‘prima di tutto Colle’, perché noi siamo gli unici che possono garantire di avere come unica priorità il benessere della città".

"Siamo l’unica reale novità di questa campagna elettorale – afferma Riccardo Vannetti –. Chi ama Colle di Val d’Elsa e la vuole attrattiva, guidata da persone giovani, fresche, entusiaste e che rompono veramente con il passato, voti Vannetti. La nostra coalizione festeggerà venerdì sera dalle 21 in piazza Bartolomeo Scala con musica, panini e vino. Alle 21.40 terrò il comizio di chiusura della campagna elettorale".

Lodovico Andreucci

Paolo Bartalini