Canale3 Toscana, app e streaming. Così la tv entra nella nuova era

Non ci sarà più lo stop alla diretta streaming di Canale 3 Toscana subito dopo i primi minuti dall’ingresso in Piazza del corteo storico. È questa la prima grande novità dell’emittente senese a partire dalla carriera di Provenzano che andrà in scena oggi nel Campo. Dopo anni di attesa, i senesi in Italia e nel mondo potranno quindi seguire in streaming su www.canale3.tv tutti i momenti del Palio, grazie all’accordo tra Opera Laboratori, il Consorzio Tutela del Palio e La7.

Sarà proprio l’emittente nazionale – che ha siglato l’intesa per i diritti televisivi fino al 2025 con il Consorzio - a concedere il segnale, con il flusso in streaming di La7 che proseguirà senza sosta e in full hd anche sul portale di Canale3. Contemporaneamente, andrà come sempre in onda sul canale 84 del digitale terrestre la diretta televisiva integralmente realizzata da Canale3, coprendo il 95% della Toscana (comprese le isole). Immancabile il commento e racconto della Carriera affidato a Franco Masoni, storica voce del Palio.

Ma non è l’unica importante novità per la televisione senese e toscana: da ieri, è disponibile su Play Store per Android e a breve anche su Apple Store per iPhone, l’app di Canale3Toscana, che consentirà di seguire il flusso streaming dell’emittente su smartphone, tablet e anche smart tv. Alla diretta streaming sarà affiancata anche la possibilità di scegliere e rivedere contenuti on demand, per non perdersi neanche un attimo di questa stagione paliesca.

Canale 3 ha messo a punto un palinsesto in questi giorni interamente dedicato al Palio e alla sua città, raccontata attraverso storia, passione, fede, arte e cultura, oltre alle voci dei protagonisti del Palio . Sarà possibile vivere, quindi, oltre ai momenti che scandiscono la carriera di Provenzano, anche la bellezza di Siena, del suo mondo e della sua tradizione.

Andrea Talanti