Canale3 sbarca a Sanremo. Una settimana in musica

Una settimana di appuntamenti da Sanremo anche su Canale 3 Toscana. Tornano le dirette dalla kermesse canora, con gli inviati Franco Masoni e Pietro Federici insieme agli operatori Samuele Vannoni e Roberto Cinatti, con in più una novità: Masoni farà anche parte della giuria della sala stampa chiamata a esprimere il proprio voto sulle canzoni in gara.

Canale 3, con la regia di Leonardo Vigni, inizierà i collegamenti con Sanremo a partire dalle 16 di lunedì 5 con Benvenuti a Sanremo. Nella stessa giornata, alle 19, ultima puntata di Aspettando Sanremo 2024 condotta da Michelangelo Danesi e, durante il tg, collegamento in diretta con Masoni e Federici per la sfilata sul Green Carpet di tutti i cantanti in gara. Martedì 6 alle 10, in diretta dai bar della città dei fiori Buongiorno Sanremo in attesa della conferenza stampa giornaliera di Amadeus; alle 13, in diretta dagli studi di Siena, Gaia Pomponi con Caterina Natali e Asia Ceccherini condurranno Siena chiama Sanremo con attenzione alle pagine social dei protagonisti del Festival, sui loro outfit e su come vengano più o meno graditi dal pubblico senese attraverso interviste realizzate per le strade di Siena; non mancheranno collegamenti in diretta con gli inviati Franco e Pietro che ogni giorno pranzeranno con un protagonista del Festival della canzone italiana.

Alle 18, in diretta dal nuovo studio di Canale 3 Toscana, Virginia Masoni condurrà Sanremo di sera, approfondimenti sui testi, le musiche, gli arrangiamenti e le performance degli artisti in gara. Alle 19.30, in diretta dal teatro Ariston, Masoni e Federici condurranno Le ultime da Sanremo.

Il palinsesto del martedì si ripeterà anche per i giorni 7, 8 e 9 febbraio. Il giorno 10 febbraio alle 13 andrà in onda Saluti da Sanremo: collegati in diretta, Masoni e Federici, faranno un riassunto della settimana sanremese annunciando il loro pronostico sulla canzone vincitrice del 74° Festival della Canzone Italiana e alle 19,30, dagli studi di via dei Montanini, Virginia Masoni chiuderà lo Speciale Sanremo insieme a Michelangelo Danesi e Claudio Giovani. Come lo scorso anno, sull’apposita piattaforma, è stata aperta una Lega Fantasanremo C3T. Tutta la programmazione potrà essere seguita sul canale 84 del digitale terrestre, streaming su canale3.tv e on demand nell’apposita sezione della web tv.