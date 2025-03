Canale aperto tra comune e prefettura

Ultimi anni l’area tra La Lizza e la parte iniziale di via Camollia è finita spesso sotto la lente dei riflettori, per episodi di turbativa dell’ordine pubblico, per lo più da parte di giovanissimi, e per una rapida trasformazione del tessuto commerciale. Vicende da non mettere in relazione diretta, ma che impongono riflessioni a tutti i livelli. Dal Comune ufficialmente non arrivano dichiarazioni, se non che Palazzo pubblico sta lavorando a quanto sta accadendo nell’area Camollia-La Lizza. Segnale che proprio tranquilla la situazione non è. E infatti trapela che il sindaco Nicoletta Fabio avrebbe avviato un’interlocuzione con la prefettura per approfondire alcuni nodi critici che risaltano anche da quanto accaduto due giorni fa e ancora ieri (vedi articolo a fianco), ma anche dalle diffuse preoccupazioni che si registrano tra residenti e commercianti della zona. Problemi che si aggiungono al tema annoso del transito delle auto e soprattutto dei mezzi del trasporto pubblico sempre nella stessa area, interessando anche via Campansi. Ma se quest’ultima è una questione tutto sommato ordinaria, le altre invece investono equilibri che richiedono l’attenzione massima da parte di Palazzo pubblico. Le vicende di ordine pubblico coinvolgono ovviamente in primo luogo chi è deputato al controllo del territorio, in un quadro che spesso ha visto intervenire carabinieri e polizia. Ma è chiaro che il coinvolgimento del Comune sia inevitabile.

Quelle legate alle rapide trasformazioni del commercio richiedono comunque attenzione, anche per evitare difficili convivenze e concentrazioni di tipologie similari di negozi in un’area ristretta del centro storico. La questione è ampia e richiederà uno sforzo di contenimento degli eccessi: su questo si sta provando a muovere anche il Comune.

Orlando Pacchiani