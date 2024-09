Campostaggia, quanti problemi: "Grave la carenza di personale"

Carenza di personale all’ospedale di Campostaggia e tempi per la realizzazione dei lavori per l’ampliamento del pronto soccorso all’interno della stessa struttura valdelsana. Due temi caldi della sanità per il territorio al centro di una interpellanza alla sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, da parte del capogruppo di Vivi Poggibonsi, Claudio Lucii. L’esponente dell’opposizione civica in Consiglio comunale, porta all’attenzione il serio problema in questi termini: "Gli operatori sanitari e le organizzazioni sindacali segnalano una grave carenza di personale medico e infermieristico a Campostaggia. Alcune organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione. Il personale sanitario è costretto a turni massacranti e a saltare i riposi previsti dal contratto".

Con quali conseguenze? "E’evidente la ricaduta negativa – osserva Lucii - che questo produce sulla qualità dei servizi erogati. Si chiede pertanto alla sindaca di riferire al Consiglio comunale sullo stato della situazione e se l’Azienda Sanitaria ha un piano di assunzioni previsto".

Al secondo punto dell’interpellanza, un altro aspetto non certo di minor rilievo per la popolazione valdelsana come è appunto l’ampliamento del pronto soccorso di Campostaggia. "Si chiede di conoscere i tempi di realizzazione pratica dell’ampliamento del Pronto soccorso già previsto", aggiunge Lucii per Vivi Poggibonsi. Un’opera fondamentale alla luce del notevole incremento dell’utenza rispetto all’inaugurazione di ormai quasi un quarto di secolo fa e un intervento imponente anche dal profilo finanziario (8 milioni e 300mila euro), visto che non siamo in presenza di un semplice maquillage del Pronto soccorso, bensì di una estensione di superficie a beneficio della comunità dell’intero comprensorio geografico. Da diversi anni infatti accedono al padiglione gli utenti di una Valdelsa dai confini allargati anche in direzione della provincia di Firenze, non più esclusivamente provenienti dai cinque centri del circondario in ambito senese. A fine 2022 la firma sulla delibera che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sull’argomento si sono soffermati nel tempo sia la Regione Toscana, per voce dell’assessore al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, sia la stessa amministrazione comunale di Poggibonsi per aggiornamenti relativi all’iter. Ora l’argomento è pronto ad approdare in Consiglio comunale attraverso l’interpellanza a firma di Claudio Lucii.

Paolo Bartalini