Campostaggia: il regalo. E’ in funzione un Treadmill nel reparto di Cardiologia

Campostaggia un treadmill per la Cardiologia. Lo speciale tapis roulant di ultima generazione, per le prove da sforzo, per le valutazioni di cardiopatie e per chi pratica attività agonistica, entra in funzione nel reparto grazie alla donazione del Circolo La Badia di Colle di Val d’Elsa, realtà con sede in via Piemonte, al civico 57, nell’omonimo quartiere che si è sviluppato in particolare dagli anni Ottanta. Un gruppo forte di quasi 150 soci, attivo in numerosi progetti di carattere ricreativo, si mostra capace di distinguersi anche attraverso la promozione di iniziative solidali: dalle campagne di adozioni a distanza agli aiuti alle popolazioni colpite da devastanti terremoti, dall’Emilia ad Amatrice. In questo caso invece, in virtù di una somma di 5mila euro, il Circolo La Badia ha deciso di sostenere l’ospedale valdelsano consentendo alla Cardiologia, diretta dal dottor Valerio Zacà, di affidarsi al nuovo, performante strumento diagnostico. Loreno Grassini, presidente de La Badia, e il segretario Silvano Bartalini, sono intervenuti al taglio del nastro (nella foto) insieme con l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, con il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii, con la direttrice di Campostaggia, Lucia Grazia Campanile. "Organizziamo svariati eventi, anche di carattere medico – afferma Grassini - accanto alle altre attività, dal ballo alle gite sociali, che sono da sempre parte integrante del nostro carnet di offerte per la Valdelsa. Abbiamo fondamenta robuste, per merito dei nostri volontari impegnati nelle diverse mansioni che costituiscono la quotidianità della struttura". Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pii, per la coesione sociale rappresentata dalla rete dei circoli locali, e dall’assessore regionale Bezzini per la scelta de La Badia di dare una mano al sistema sanitario pubblico con una ulteriore testimonianza del forte legame tra l’ospedale e la comunità della Valdelsa. Dato, quest’ultimo, che emerge dalle donazioni di apparecchiature sanitarie da associazioni ed enti del circondario anche nelle scorse settimane. Illustrate nella circostanza le possibilità di impiego per il treadmill: "Dall’ambito pediatrico, l’utilizzo può essere esteso a più fasce anagrafiche, anche alle età più avanzate", conclude il dottor Zacà, dall’inizio del 2025 al vertice della Cardiologia di Campostaggia.

Paolo Bartalini