Campo, Salicotto e piazza del Mercato. Nuovi varchi e viabilità

Domenica prossima i residenti dei settori interessati dalla cerimonia di consegna del Masgalano in piazza del Campo, dalla cena della contrada della Torre in via di Salicotto e dal mercatino dell’antiquariato in piazza del Mercato potranno usufruire, in aggiunta ai varchi previsti nelle loro autorizzazioni Ztl, anche dei varchi di ingresso delle porte Tufi, Ovile e San Marco. Lo ha deciso la Polizia Municipale, considerando la concomitanza degli eventi riguardanti piazza del Campo, piazza del Mercato, via di Salicotto e altre strade adiacenti. Nelle zone interessate saranno, inoltre, disposte modifiche temporanee alla viabilità.