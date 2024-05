Campioni al Rally matematico. Gli studenti del liceo ’Volta’ protagonisti alla fase finale

Grande successo per le classi del liceo A. Volta di Colle di Val d’Elsa, tra le vincitrici del 31° Rally matematico transalpino. "Ben quattro – si afferma in una nota del liceo – le classi che si sono classificate alla finale, nella quale hanno gareggiato le prime tre qualificate per ogni categoria". Il Rally è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola superiore, nell’àmbito della soluzione di problemi di matematica e si svolge in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. È organizzato dall’associazione Rally matematico transalpino.

Un grande momento non solo per la scuola, ma per tutta la comunità scolastica. Il polo educativo di viale dei Mille è, infatti, un plesso composto di molti istituti tutti di alta qualità. Sabato 25 si è svolta, al dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena, la fase finale del Rally: vi hanno partecipato le classi selezionate durante le due precedenti fasi eliminatorie, svolte in molti istituti superiori della Toscana. Nella disputa finale le quattro classi del Volta hanno ottenuto le seguenti posizioni: classe 2C Ls matematico più tradizionale, prima per la categoria classi seconde delle superiori; la 2B Ls tradizionale più internazionale, seconda; la 1D Ls prima per la categoria classi prime delle superiori, seguita dalla dalla 1C Ls matematico più tradizionale che si è qualificata seconda.

"Complimenti alle classi finaliste – continua la nota del liceo – ma anche a tutti gli studenti del nostro istituto che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo a questa edizione del Rally matematico". Non è un caso che il liceo Volta di Colle sia sulle cronache anche regionali per l’alto livello di preparazione dei suoi studenti. Ultimo caso a novembre 2023 con la classifica di Eduscopio.it, seppur a conquistare la vetta è stato il classico.

Lodovico Andreucci