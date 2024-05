Campionati di robotica. Carrozzina automatizzata, ’Sarrocchi’ lancia la sfida. E’ fra le 30 scuole in gara

di Laura Valdesi

E poi dicono che i giovani non hanno fantasia. E soprattutto poca voglia di impegnarsi. Gli studenti del ’Sarrocchi’ di Siena provano il contrario. Perché saranno due gruppi, in totale 7 brillanti ragazzi delle classi quarte e quinte degli indirizzi di Informatica ma anche di Elettronica e robotica dell’istituto, a tenere alta la bandiera della Toscana, e naturalmente di Siena, nella sfida che ha il sapore del futuro, i Campionati nazionali di robotica. Si svolgono nel Museo M9 di Mestre, in Veneto, da domani all’8 maggio. Ed il ’Sarrocchi’, guidato dal dirigente scolastico Cecilia Martinelli, è stato ammesso insieme ad altre 29 scuole italiane alla fase finale della gara. La Toscana è rappresentata anche dal ’Gramsci-Keynes’ di Prato.

Le due ’squadre’ sono state preparate e dirette da un ’coach’ rodatissimo, il professor Andrea Gorelli che insegna elettronica e appunto robotica. Fanno parte del gruppo che con la preside partirà per Mestre Emma Borghi, Juan Jose Binarelli, Giovanni Chiarelli, Nian Corbo, Filippo Corsi, Gabriele Capitani ed Andrea Nassi. Come verranno impegnati i 7 alfieri del ’Sarrocchi’? Presenteranno due creazioni ad alto contenuto tecnologico che fanno dell’istituto, ancora una volta, un’eccellenza senese nel settore dell’innovazione tecnologica. Ecco infatti la sedia a rotelle automatizzata che già nell’ottobre scorso era stata selezionata per partecipare al Maker Faire a Roma. Una carrozzina pilotabile, come noto, attraverso i movimenti della testa e delle spalle da parte di chi ha subito la perdita di arti inferiori o superiori. Gareggerà nella categoria servizi al cittadino. L’altra creazione che sarà presentata è il nuovo simulatore di catena di montaggio robotizzata scelto per la categoria ’professioni artigianali’. L’edizione 2024 del Campionato pone al centro il tema della robotica al servizio del mondo del lavoro. Quanto alla competizione a squadre, da un lato gli studenti verranno intervistati da un’équipe di specialisti per illustrare le loro invenzioni, in seconda battuta ci sarà l’hackaton, una forma di competizione molto diffusa in ambito tecnologico e informatico in cui i ragazzi dovranno elaborare un progetto di gruppo con obiettivi e tempi definiti. La vittoria sarà di chi avrà ottenuto i punteggi più alti sia nella prima che nella seconda fase.