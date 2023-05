Campi solari fra sport e divertimento Aperte le iscrizioni

Alla Polisportiva Mens Sana 1871 sono aperte le iscrizioni ai campi solari: tre mesi da passare in compagnia tra sport e divertimento, tante attività dal calcio al basket, passando dalla pallavolo e il pattinaggio, fino al nuoto e la ginnastica. Dal 12 giugno il divertimento sarà biancoverde. Attraverso il sito della Polisportiva sarà possibile consultare la sezione dedicata ai campi estivi: per poter iscrivere la propria figlia o il proprio figlio, basterà scaricare il modulo dal sito e presentarlo o inviarlo alla segreteria entro e non oltre le ore 15 della settimana antecedente a quella di interesse.