Camper, c’è la svolta. Stanziati 33 milioni

Buone notizie per il camper, settore trainante dell’economia valdelsana. Il Governo ha stanziato 33 milioni di euro per la creazione e la riqualificazione delle aree di sosta per il popolo dell’en plain air.

"Ieri in aula alla Camera abbiamo approvato la conversione in legge del decreto legge "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale"- spiega Francesco Michelotti, parlamentare di Fratelli d’Italia-Il nuovo testo stanzia quasi 33 milioni di euro per il 2023 per finanziare gli investimenti proposti dai comuni italiani , volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero". La carenza di aree di sosta, in effetti, era una della delle principali criticità segnalate dalle associazioni del settore anche al Salone del Camper di Parma lo scorso settembre.

"Con questo primo provvedimento si interviene in maniera decisa per recuperare il gap con gli altri paesi europei, a riprova che il Governo Meloni è capace di ascoltare le istanze del settore e mettere subito in atto gli strumenti utili per far sviluppare ancora di più anche questo comparto economico-produttivo- aggiunge Michelotti-Una buona notizia per il nostro territorio , alla luce del fattp che ospita la quasi totalità della produzione camperistica, ed il cui indotto rappresenta un asset economico centrale per la Valdelsa, a cui abbiamo sempre dato sostegno e guardato con grande riconoscenza".